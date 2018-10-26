Умирающему Караченцову в агонии мерещилась покойница-мать

Стали известны подробности последних минут жизни артиста. Он метался и кричал.

В последние минуты жизни артист метался по больничной койке и звал маму. Об этом "МК" сообщила невестка Николая Петровича Ирина Караченцова.

Причем матери артиста Янины Брунак не стало еще в 1992 году. Но Караченцов был очень к ней привязан и часто приезжал поклониться ее праху на Донское кладбище в столице, где в колумбарии находится урна. Янина Брунак – известный балетмейстер-постановщик, она ставила спектакли в Большом, Казанском музыкальном театре, Музыкальном театре Улан-Батора в Монголии. Она вела балетное училище, создала Первый национальный ансамбль во Вьетнаме, также работала в Сирии и Великобритании.

Янина Евгеньевна много трудилась, ездила по всей стране и была вынуждена отдать Колю в интернат. Но все свободное время она проводила с сыном. Мамино "служение" театру оказало на Колю колоссальное влияние – он решил стать артистом. Именно по настоянию матери Николай Петрович, учась еще в десятом классе спортивной школы, начал заниматься в студии самодеятельности для школьников при Центральном детском театре.

Напомним, что артист всего день не дожил до 74-го дня рождения. Его убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с артистом состоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которого Караченцов оставался до последнего дня.