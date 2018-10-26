Умирающему Караченцову в агонии мерещилась покойница-мать
В последние минуты жизни артист метался по больничной койке и звал маму. Об этом "МК" сообщила невестка Николая Петровича Ирина Караченцова.
Причем матери артиста Янины Брунак не стало еще в 1992 году. Но Караченцов был очень к ней привязан и часто приезжал поклониться ее праху на Донское кладбище в столице, где в колумбарии находится урна. Янина Брунак – известный балетмейстер-постановщик, она ставила спектакли в Большом, Казанском музыкальном театре, Музыкальном театре Улан-Батора в Монголии. Она вела балетное училище, создала Первый национальный ансамбль во Вьетнаме, также работала в Сирии и Великобритании.
Янина Евгеньевна много трудилась, ездила по всей стране и была вынуждена отдать Колю в интернат. Но все свободное время она проводила с сыном. Мамино "служение" театру оказало на Колю колоссальное влияние – он решил стать артистом. Именно по настоянию матери Николай Петрович, учась еще в десятом классе спортивной школы, начал заниматься в студии самодеятельности для школьников при Центральном детском театре.
Напомним, что артист всего день не дожил до 74-го дня рождения. Его убили онкологическое заболевание, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с артистом состоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которого Караченцов оставался до последнего дня.
Ему было 73 года
"Профессор" оттягивает операцию
Слова Нелли оказались пророческими
Последний раз принц Луи появлялся на публике в июле