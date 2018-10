Пузатая Маркл вышла на сцену в оттопыренном платье

Уже 11 дней длится турне принца Гарри и Меган Маркл, в ходе которого было официально объявлено о беременности герцогини Сассекской. Скрывать интересное положение Меган не представлялось возможным из-за обилия официальных выходов и участия в различных культурных мероприятиях. Ведь камеры всего мира каждую минуту были прикованы к паре, причем особый интерес вызывает именно очаровательная Меган.

А между тем ей все сложнее скрывать от любопытных глаз растущий живот. На церемонии вручения наград Австралийского географического общества наряд Меган, выбравшей черно-белое платье с открытыми плечами от известного бренда, явно подпортил впечатление. Дело в том, что костюм Маркл – из воздушной ткани, и когда она вышла на сцену, чтобы вручить награду, то сильно округлившийся живот просто оттопырил юбку.

На мероприятии отметился и принц Гарри. Он появился в синем костюме. Однако если Меган награждала (лауреатом стала юная София Скарпарис за работу по запрету пластиковых пакетов в Новом Южном Уэльсе), то Гарри получал. Ему вручили медаль, которую он должен передать своей бабушке, королеве Елизавете II.

At the @AusGeo Society Awards, The Duchess of Sussex presents Sophia Skarparis with the Young Conservationist of the Year Awards, for her work to ban plastic bags in New South Wales. #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/M6rHHbFHDf