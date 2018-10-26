Джигарханяна потеряли после смерти Караченцова

В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна большая премьера – "Мольер" в постановке Сергея Виноградова. Правда, худрука в этот важный день на месте не оказалось.



Во многом тема этого спектакля созвучна тому, что в последнее время пережил сам Армен Борисович. Сложные отношения с бывшей возлюбленной Мадленой и молодой возлюбленной Амандой, неурядицы в театре и конфликт с сильными мира сего... Здесь можно провести прямые параллели с отношениями Джигарханяна с бывшими женами – Татьяной Власовой и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

На анонсирующую премьерный показ пресс-конференцию худрук не пришел. Журналисты его потеряли, поскольку табличка с именем на столе была, а человека не было. "Армен Борисович находится в больнице, ему там делают необходимые процедуры, врачи его просто не отпустили, – пояснил режиссер спектакля. – К тому же сегодня умер друг и коллега Джигарханяна – актер Николай Караченцов. И Армен Борисович глубоко переживает эту потерю".

Как известно, все, что ни делается, все к лучшему. Ведь если бы худрук появился в театре, у следствия, которое занимается связанными с Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской уголовными делами, возникли бы логичные вопросы. Мол, почему актер на заседания суда не является, ссылаясь на нездоровье, а на работу ходит? И со стороны кажется, что он любыми способами пытается избежать встречи с киевской пианисткой, которую оболгал на всю страну, называя воровкой, и которая ничего плохого ему не сделала.

