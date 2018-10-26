Звезды российского шоу-бизнеса, кажется, не могут прожить ни дня без скандалов, интриг и громких заявлений. Однако эти инфоповоды могут не только сыграть на руку знаменитостям, но также в одночасье и погубить их карьеру. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 октября 2018 года.



Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией

Шоумен Максим Галкин лаконично высказался в своем Instagram о смерти актера Николая Караченцова. Юморист присоединился к соболезнованиям россиян.

В такие моменты в горле стоит ком и трудно найти нужные слова для того, чтобы выразить эмоции. Это и подавленность, и печаль, и горе, и опустошенность. Галкин в микроблоге тоже был краток. Помимо этого, на нашем сайте можно найти все последние новости шоу-бизнеса на сегодня.

Умер Николай Караченцов

В Москве скончался народный артист России Николай Караченцов. Ему было 73 года. О дате и месте прощания с Николаем Петровичем будет объявлено дополнительно.

В сентябре 2017 года Караченцову поставили страшный диагноз – "рак". "У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак. Мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. В сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная", – рассказала тогда супруга актера Людмила Поргина. Смерть культового артиста стала самой громкой из последних новостей шоу-бизнеса.



Перед смертью больной раком Караченцов рвался к любовнице

Незадолго до смерти Николая Караченцова его супруга Людмила Поргина рассказала о состоянии актера, страдавшего от рака и воспаления легких. Выяснилось, что прославленный артист хотел встретиться с женщиной, назвавшейся его любовницей.

До последнего времени Николай Караченцов вместе с Людмилой Поргиной находился в 52-й онкологической больнице в Красногорске. У них была отдельная палата со всеми удобствами. Состояние артиста оставляло желать лучшего: держалась температура, было повышено давление, да и воспаление легких тяжело поддавалось лечению. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".



"Прощай, Коля!": Пугачева раздавлена горем

Алла Пугачева и другие отечественные знаменитости отреагировали на известие о смерти Николая Караченцова. Для многих его уход стал ударом.

В социальной сети Instagram артисты выразили соболезнования, узнав о смерти Николая Караченцова. Некоторые были немногословны. Алла Пугачева, вероятно, буквально раздавлена шокирующей новостью. Она смогла написать только два слова: "Прощай, Коля!"



Пузатая Маркл вышла на сцену в оттопыренном платье

Турне британского принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл, по Австралии продолжается. На сей раз супруги побывали в Сиднее, где поучаствовали в церемонии вручения наград Австралийского географического общества.

Уже 11 дней длится турне принца Гарри и Меган Маркл, в ходе которого было официально объявлено о беременности герцогини Сассекской. Скрывать интересное положение Меган не представлялось возможным из-за обилия официальных выходов и участия в различных культурных мероприятиях. Ведь камеры всего мира каждую минуту были прикованы к паре, причем особый интерес вызывает именно очаровательная Меган.

Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 26 октября, читайте в разделе и специальных сюжетах.