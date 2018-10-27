Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Губкин на связи Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Суббота 27 октября
Лента новостей
15:51
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
11:33
Туктамышева унизила надменную Медведеву
10:22
Каким запомнился Николай Караченцов
10:04
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса
21:43
В Москве загорелся бизнес-центр
21:31
Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина
21:25
Путин ловко вышел из казусной ситуации
21:23
ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории
21:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 октября 2018 года
21:08
"Мы прячемся": сбежавший Светлаков переживает за детей
20:58
Бессовестного Малахова приложили за смакование смерти Караченцова
20:22
Признавшийся в любви муж подтолкнул Лорак к решительным действиям
20:18
В Башкирии мужчина убил двух малолетних детей
20:17
Елизавета II вне себя из-за смерти 12-летнего фаворита
20:07
В Волгограде подросток с ножом набросился на таксиста
19:59
"Пользовалась беспомощностью": Садальский разнес жену Караченцова в "Прямом эфире"
19:38
Жительница Удмуртии задушила сожителя из-за электроплиты
19:29
Летучая жестко поплатилась за подлость
19:24
В Махачкале посетители кафе заразились опасной инфекцией
19:06
"Щелкунчик в Зарядье": балетоперная сказка для детей и взрослых
19:04
Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила труп
18:48
Джигарханяна потеряли после смерти Караченцова
18:44
"Наш любимый": душераздирающее заявление друзей Караченцова
18:19
Из тюменской школы эвакуировали более 400 детей
18:13
Лукашенко бросился спасать умирающего Порошенко
18:06
Петросян готов поставить жирную точку в разводе со Степаненко
17:42
В Омске автобус с пассажирами съехал в кювет
17:31
Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus
17:19
Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова на радостях пустилась в пляс
17:09
Оставшаяся без денег Блюменкранц из шоу "Дом-2" бросила маленькую дочь
17:04
Близ Нижнего Новгорода столкнулись две фуры
16:59
Когда откроется новый аэропорт Саратова
16:53
Изможденная Миддлтон появилась в ношеном платье
16:25
Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией
16:12
"В этом меня поддерживали родные": любовница Серова об аборте
16:11
"Мама меня никогда особо не любила": крик души Марии Максаковой
16:05
В Москве начнут строить еще пять тоннелей метро
16:03
Под Ростовом мужчина угнал трактор ради забавы
15:38
Поддерживал Крым: украинцы устроили пляски на костях Караченцова
15:34
Исинбаева умилила первым фото грудного сына
15:30
"Могу позволить себе все": Басков об отношениях с Киркоровым
15:28
"Вытащили с того света": предавшая сына Повалий рассказала о жуткой расплате
15:27
Пузатая Маркл вышла на сцену в оттопыренном платье
15:27
Совет на выходные
15:20
"Мы будем о нем помнить": Владимир Машков о Караченцове
14:55
Провалам памяти после попойки дали научное объяснение
14:45
Улыбающийся Лукашенко всадил нож в спину Путину
14:33
Рак изменил Караченцова до неузнаваемости
14:32
В Москве открыли памятник Табакову
14:26
Гагарина пожаловалась на беременность и раздутость
14:25
Известие о смертельной болезни будущей королевы вызвало шок
14:05
"Любовь причиняет мне боль": откровение Бузовой о бывшем
13:51
Телеведущая жестоко поплатилась за "черные лица" в эфире
13:50
Никакого риска: опровергнута связь смартфонов с развитием рака
13:35
Володин назвал уход Караченцова тяжелой утратой для россиян
13:32
Водитель BMW протаранил столб и умер
13:32
В Москве пройдет конкурс "Мисс Офис-2018"
13:30
В столичных ресторанах начинается распитие крови
13:27
Володин проверил ход строительства школы в Солнечном-2
13:22
Дочь Глаголевой срочно госпитализирована
13:13
"Перестал стоять перед смертью": Поргина выдала интимный секрет Караченцова
13:12
Умирающий Караченцов тайно поговорил с Шепелевым
13:09
Подлинная звезда: Путин скорбит о Караченцове
13:05
Жертвами ливней на Кубани стали шесть человек
12:51
Побоище в прямом эфире: депутаты устроили драку в студии (видео)
12:42
Караченцову в агонии мерещилась покойница-мать
12:34
Знаменитый российский артист умер в возрасте 81 года
12:26
"Уральские пельмени" поиздевались над бывшими коллегами
12:25
Сын Караченцова: Он хотел мне что-то сказать
12:19
Володин: Ветхие бараки в Елшанке расселят в 2019 году
12:10
Россияне бросились забирать деньги из банков
11:53
Перед смертью Караченцов исповедался "Дни.ру"
11:36
Совсем беспомощный: телеведущий Беляев откровенно о борьбе с раком
11:32
"Прощай, Коля!": Пугачева раздавлена горем
11:32
Судоку: изобретение великого математика
11:28
В убийстве Трампа обвинят Россию
11:27
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
11:24
Вдова Кобзона накаркала смерть Караченцову
11:22
Володин оценил новые спорткомплексы Саратова
11:22
В России резко подорожал сахар
11:18
3 совета по выбору пальто
11:03
Главные события Москвы
11:00
"Хлеба и зрелищ": оглашено предсмертное желание Караченцова
11:00
Самые яркие роли Николая Караченцова
10:53
Стали известны последние слова Николая Караченцова
10:47
Поргина хихикнула при рассказе о смерти Караченцова
10:39
После пожара в центре Москвы нашли труп
10:11
Меланья Трамп бросила мужа
09:58
"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов
09:55
У Николая Караченцова отказали почки
09:54
Рухнувший мост в Приморье убил человека
09:45
Перед смертью больной раком Караченцов рвался к любовнице
09:42
Как будут повышать тарифы ЖКХ в 2019 году
09:39
Умер Николай Караченцов
09:25
Президент Румынии срочно прооперирован
09:00
Дождались: Россию обвинили в отправке бомб политикам США
08:54
"Меня приняли": Катя Гусева о романе с известным певцом
08:41
Названа дата выхода нового сезона сериала "Физрук"
08:27
Подвергшая своего ребенка смертельной опасности Меган Маркл разрыдалась на публике
08:27
"Осталось несколько дней": россияне в панике из-за срочной смены полиса ОМС
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умер Николай Караченцов
Шаляпин прилюдно "облизал" Цымбалюк-Романовскую в "голом" платье
Джигарханяна потеряли после смерти Караченцова
"Перестал стоять перед смертью": Поргина выдала интимный секрет Караченцова
Родные делят шикарное наследство Караченцова
"Пользовалась беспомощностью": Садальский разнес жену Караченцова в "Прямом эфире"
Шоу-бизнес

Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу

Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети
Анастасия Волочкова взбешена критикой поклонников. Балерина, отправившая отца-инвалида в пансионат, опубликовала гневное последние в Instagram.
прочитано 3109 раз

"Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам", – начала тираду Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

ПО ТЕМЕ

Утонувшая в деньгах Волочкова поплатилась за жадность

Облысевшая Волочкова довела народ до исступления

За что Волочкова ненавидит отца?

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

По словам Анастасии, отец ушел из семьи, бросив ее в 14 лет, но она все равно пришла на помощь, когда узнала о болезни папы. После инсульта родственника балерина взяла всю ответственность за его жизнь на себя.

"Он в надежном месте, пока в его квартире, подаренной мною же производит полнейший ремонт", – пояснила артистка.

Злопыхателям же Анастасия пожелала утонуть в собственной желчи и злобе. "Живы ли ваши родители? И как каждый из вас помогает им? Если бы вы знали, какая опека тут? У многих и возможностей нет обеспечить старость своим родителям в принципе достойную! А у меня есть все возможности. Уймитесь, ущербные", – заявила Волочкова. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Чуть позже, слегка остыв, Анастасия опубликовала еще один пост, менее эмоциональный. "Берегите себя и любимых. И оберегайте это невероятное Чувство! А если вы злы, то ваш путь-злорадствовать. А я за вас поживу в любви!" – отметила балерина.

Автор: Алёна Нестерова27 октября 2018, 12:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

567

комментарии

Политика

Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина
В убийстве Трампа обвинят Россию
Запад выписал черную метку взяточнику Порошенко
Путин разбудил засыпающих на ходу министров

Шоу-бизнес

"Не имеет значения": спасающая дочь Успенская заплатила врачам миллионы
Дочь Даны Борисовой рассказала о домашнем насилии
Аль Бано объявил о новой свадьбе с Роминой Пауэр
Родные делят шикарное наследство Караченцова

Проишествия

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Шоу-бизнес

"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"

Певицу обидели члены жюри
Шоу-бизнес

Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией

Артист сделал лаконичное заявление о коллеге
Шоу-бизнес

Бессовестного Малахова приложили за смакование смерти Караченцова

Эксперт раскритиковал телеведущего за выпуск передачи об артисте
Спорт

Туктамышева унизила надменную Медведеву

Евгения провалила выступление

Гороскоп

Совет на выходные
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество

Фоторепортажи

Рак изменил Караченцова до неузнаваемости
"Я тебя никогда не увижу": скончался Николай Караченцов
Самые дорогие телеактеры
Фото разрушенных ливнями кубанских сел

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru