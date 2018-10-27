Пережившая жуткое потрясение Бледанс оказалась в инвалидном кресле
"Я ведь для всех как обычно стойкий оловянный солдатик", – написала Бледанс (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
"Я не особо люблю тут делиться своими бедами и переживпниями, но за последние недели произошло много нелегких потрясений и мне просто необходимо немного побыть одной в тишине и под присмотром специалистов", – пояснила Эвелина.
Чуть позже Бледанс выложила новый пост, который шокировал народ. На снимке, размещенном в Instagram, артистка сидит в инвалидном кресле. Кадр Эвелина оставила без пояснения, лишь анонсировала программу "Выход в люди" с Леонидом Закошанским на Россия 1, героем которой она стала.
Поклонники взволнованы состоянием своей любимицы. "Очень плохая примета , здоровому человеку сидеть в инвалидной коляске", "Эвочка,пожалуйста не надо так шутить.Не притягивайте к себе такие вещи,тьфу,тьфу.Здоровья Вам.А переда чю посмотрю", "Удалите такое фото, прошу никогда будучи здоровой не садитесь в инвалидное кресло", – обратились люди к Эвелине.
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