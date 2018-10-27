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Отрекшийся от внебрачных детей Олешко закрутил роман с молодой москвичкой

Александр Олешко. Фото: Соцсети
Александр Олешко стал гостем программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", которая выходит на НТВ. Актер поделился деталями личной жизни.
прочитано 6170 раз

Начал Олешко с того, что опроверг слухи о внебрачных детях. Александр заявил, что слишком разборчив и осторожен в своих связях, и не может иметь детей от малознакомых женщин.

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Александр Владимирович Олешко

Александр Владимирович Олешко Телеведущий, актер

"Я уверен, что это не мои дети. Если я люблю, у меня не может быть параллельных отношений. А у меня не было периодов в жизни, когда я не любил", – отметил юморист.

После такого откровения Лера Кудрявцевы стала допытываться, свободно ли сейчас сердце Александра. Выяснилось, что артист влюблен. Правда, Олешко отказался озвучивать имя своей избранницы.

По словам артиста, девушка младше его на 10 лет, москвичка, и имеет творческую профессию – она художник. "У нас все серьезно. Я уверен в нас", – отрезал Олешко.

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Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr)

Когда снова зашел разговор о детях. Александр признался, что хотел бы мальчика и девочку, но не сейчас. Пока артист так занят на работе, что не сможет уделять должное внимание малышам. Возлюбленная Олешко разделяет его позицию. "Это большая ответственность. С моим образом жизни это просто невозможно", – признался Александр.

Автор: Алёна Нестерова27 октября 2018, 18:02
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