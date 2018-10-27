Актер Сидихин впервые станет дедушкой
Актриса Полина Сидихина, дочь Евгения Сидихина сообщила радостную новость. Очень скоро ее звездный папа станет дедушкой.
О беременности Полина объявила весьма оригинально. В день своего 30-летия она опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с огромным животом.
"Что-то круглое в моих руках подсказывает мне что в новом десятилетии мне предстоит узнать нечто необыкновенное ", – подписала Полина снимок (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Для Евгения Сидихина это будет первый ребенок. У актера трое дочерей, но завести малыша решилась пока только Полина.
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