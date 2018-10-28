Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
За супругу скончавшегося артиста вступился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. По мнению эксперта, понять Поргину способны далеко не многие. "[Людмилу] понимают близкие, понимал сам Коля, который хотел жить полной жизнью. Ну и разумеется ее понимают те, кто сами попадали в такую же ситуацию. Остальные живут беззаботно и хотят видеть красивую картинку не искаженную болезнью", – заявил он.
Манукян убежден, что подобные выпады в адрес одинокой женщины – не более чем эгоизм. "Кто вам дал право судить человека, который положил свою жизнь на алтарь любимого человека? Она героиня, я считаю то, что она делала последние 13 лет имеет прямые параллели со святыми женами-мироносицами", – продолжил он.
По словам эксперта, верующие люди понимают, что Людмила не пиарилась на муже. Так могут думать лишь атеисты.
"Коля был невероятно популярен, а значит любой его шаг и любое его появление на публичных мероприятиях неизбежно вызывали к нему повышенный интерес. Именно поэтому каждый его выход в свет становился известен каждому", – объяснил Манукян. Эксперт справедливо отметил, что это не Поргина искала славу – слава сама пришла к Поргиной и ее мужу.
"Она православная христианка и просто несла свой крест, но несла его с очень известным и любимым всей страной человеком", – резюмировал общественный деятель. Более того, Манукян поблагодарил Людмилу Поргину за то, что за та продлила народному любимцу жизнь на долгие 13 лет, сделав ее полной и счастливой.
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