Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение

После смерти культового российского артиста Николая Караченцова на Людмилу Поргину спустили всех собак. Кто-то набросился на женщину с обвинениями по поводу того, что она якобы пиарится на бедах супруга, другие же, как и полагается, упрекнули Людмилу в том, что она "не так скорбит".

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