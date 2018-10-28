Минувшая неделя стала поводом не только для радости, но и для скорби. Однако даже в такой период акула отечественный сцены позволили себе раздувать скандалы и делать громкие заявления. "Дни.ру" предоставляют на суд читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года.



Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова

26 октября после продолжительной болезни ушел из жизни легендарный актер Николай Караченцов. По словам супруги артиста, уже будучи в больнице, Николай Петрович оформил документы о наследстве.

Караченцов не тешил себя иллюзиями и осознавал, что воспаление легких после сложной борьбы с опухолью может стать фатальным для его организма. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".



Улыбающаяся Ходченкова с выпирающим животом взбудоражила народ

Актриса Марина Александрова поделилась в Сети любопытной публикацией. Ее снимок с актрисой Светланой Ходченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций среди подписчиков.

Оказалось, что Александрова и не думала никого провоцировать. Актриса всего лишь проанонсировала продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок.



Беременная Маркл сверкнула бедрами в платье для бедных

Меган Маркл в очередной раз стала поводом для обсуждений. На этот раз общественность не смогла оставить без внимание платье среднего ценового сегмента, в котором герцогиня появилась на публике.

Появление Меган Маркл и принца Гарри в Новой Зеландии на заключительный этапе тихоокеанского турне вызвало бурную реакцию общественности. Герцогиня оголила ноги, надев недорогое платье для беременных. Это стало самой обсуждаемой темой на этой неделе, как и все последние новости шоу-бизнеса.



Жена Кержакова подло обошлась с доверчивой Собчак

Недавно Милана Тюльпанова объявила о том, что запустит "программу о сильных женщинах". Однако на съемках выпуска она совершила весьма странный поступок, который вполне может задеть телеведущую Ксению Собчак.

Тюльпанова объявила в своем Instagram, что собирается брать интервью у матери Ксении Собчак, Людмилы Нарусовой. После этого на страничке Миланы появился снимок из Фонда Анатолия Собчака.



Меньшову жестко приложили за оскорбление безутешной Поргиной

Несколько лет назад Юлия Меньшова серьезно обидела Людмилу Поргину, обвинив ее в пиаре на болезни мужа. Теперь телеведущей доверили вести программу, посвященную теплым воспоминаниям об умершем Николае Караченцове.

Недавно в вечерний прайм-тайм пустили программу, в которой друзья покойного ныне Караченцова собрались в студии программы Юлии Меньшовой и Максима Галкина, чтобы вспомнить актера. Решение доверить вести передачу именно Меньшовой вызвало спорную реакцию у россиян.



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА СЕГОДНЯ, 28 ОКТЯБРЯ, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.

