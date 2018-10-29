Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова

В театре "Ленком", где с 1967 года служил Николай Петрович, началась траурная церемония. Корреспондент "Дни.ру" одним из первых выразил соболезнования вдове актера Людмиле Поргиной.

В фойе "Ленкома" утопает в цветах портрет артиста. Рядом видны многочисленные правительственные телеграммы со словами сочувствия – от Владимира Путина, Сергея Собянина, Владимира Мединского.

Гроб установлен на сцене, на которой Караченцов сыграл в двух десятках легендарных спектаклей – свои звездные роли. Последний раз он блистал здесь незадолго до роковой аварии – в 2004 году в "Городе миллионеров". Звучат песни, которые записал артист, и сердце сжимается, когда слышишь: "Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду..."

Сын, невеста, внучка и вдова Николая Петровича сидят рядом. Корреспондент "Дни.ру" поблагодарил Людмилу Поргину, с которой актер жил с 1975 года, за то, что она продлевала ему жизнь, окружая заботой и любовью.

"Так ведь это моя обязанность перед мужем, людьми и Богом быть с ним до конца в радости и горе, – улыбнулась вдова. – Он сказал перед смертью, что будет ждать меня там, где мы будем уже навсегда неразлучны".

Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего один день...