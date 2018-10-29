Вскрылись грязные подробности сделки с квартирой Максаковой
Мария Максакова ищет виновных в мошенничестве с ее квартирой в Москве. Певица вступила в фиктивный брак с Далхатом Халаевым, чтобы иметь возможность решать юридические вопросы. Однако супруг продал элитную столичную недвижимость певицы.
В программе "Новые русские сенсации" на НТВ Халаев заявил, что обещанных денег за квартиру так и не получил. В свою очередь покупатель заверил, что давно расплатился с молодым мужем Максаковой.
По словам Миржоева, он приобрел жилье по заниженной цене – 45 миллионов рублей. Перепродать квартиру он собирался за гораздо большую сумму, но после громкого скандала в виде исключения готов вернуть ее прежним владельцам за те же деньги, за которые купил.
Муж певицы отметил, что получил от Миржоева только три с половиной миллиона рублей, а обещанная сумма якобы превышала 100 миллионов. Халаев признался, что ему очень стыдно: он не смог оправдать доверия знаменитой супруги, которая с его помощью надеялась продать квартиру.
Судя по всему, разобраться в обстоятельствах запутанной грязной истории можно только в судебном порядке. Мария Максакова уже подала иск.
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