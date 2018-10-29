Поющая ведущая игнорирует знаки внимания финалиста шоу "Замуж за Бузову" Дениса Лебедева. Ольга Бузова отказалась принимать шикарный букет от мужчины.

Победитель реалити-шоу продолжает бороться за внимание знаменитости несмотря на то, что Ольга дала ему от ворот поворот из-за компрометирующих подробностей его личной жизни. Однако суздальский сыровар все же надеется, что Бузова его простит.

Лебедев опубликовал в Stories своего Instagram фото, на котором позирует на фоне вокзала с огромным роскошным букетом. "Приехал к 15:00 на Казанский", – написал Денис на снимке. Он отправился туда, чтобы встретить телезвезду, которая вернулась в столицу после концертов в Чебоксарах и Казани.

Однако Бузова жестоко наказала навязчивого жениха, обделив вниманием. Лебедев позже сообщил в своем микроблоге, что не смог вручить Ольге букет. "Моя любимая сегодня меня продинамила, конечно. Приехал на Казанский. Ну ладно. Отвезу домой", – поделился мужчина.

Напомним, что конфликт между Лебедевым и поющей ведущей разгорелся после того, как в СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал.

Также появилась информация, что мужчина пришел на шоу "Замуж за Бузову" ради пиара. Денис все обвинения в свой адрес отрицает, но телезвезда подтвердила достоверность сведений в Instagram.