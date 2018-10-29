"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца

Друг солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко, умершего при загадочных обстоятельствах, поделился подробностями последних дней его жизни. По его словам, артист перенес операцию, в результате которой могла быть занесена инфекция.

О том, почему умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко, точно неизвестно. 31-летний мужчина скончался 18 октября – страшной новостью поделился его отец, певец Анатолий Бондаренко. По версии родственников, причиной смерти Сергея стала внезапно развившаяся болезнь. Однако Алексей Горбашов, который был близким другом Бондаренко и его семьи, высказал другую версию событий.

По его словам, в какой-то момент что-то пошло не так. "Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября, он умер", – цитирует Алексея Горбашова StarHit.

Сергей увлекался мотоспортом, много путешествовал. В своем микроблоге он часто делился роликами с концертов, а также фотографиями с коллегами из мира шоу-бизнеса.

Напомним, группа "Нэнси" была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году в Донецкой области. Сергей присоединился к коллективу в 2000-х, выступал вместе с отцом и Андреем Костенко. Поклонники полюбили такие хиты, как "Дым сигарет с ментолом" и "Туман-туман".