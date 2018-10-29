"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
После смерти сына отец артиста Александр Степанович подписал доверенность, согласно которой все вопросы, связанные с памятником, решал бизнесмен Василий Пеганов. "Насколько нам известно, отец Димы хотел, чтобы Пеганов помог ему решить проблему расширения места под постамент на могиле, – рассказали друзья Хворостовских. – Но вроде как увеличить площадь в итоге не разрешили, оставив участок 80 на 100 сантиметров. А теперь навязывает скульптуру, которая будет просто оскорблением памяти Дмитрия. Она выглядит нелепо, некрасиво. Хворостовский там абсолютно на себя не похож. Очень надеемся, что ситуация разрешится в пользу семьи Димы".
Пары лишних сантиметров земли на элитном Новодевичьем кладбище просто нет. Место здесь выделяют только с разрешения правительства Москвы. Этот существующий еще с XV века погост считается самым привилегированным. Тут покоятся Борис Ельцин, Галина Вишневская, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Белла Ахмадулина, Никита Хрущев и многие другие. Стоимость захоронения здесь называется только неофициально и составляет, как говорят злые языки, полмиллиона долларов (примерно 30 миллионов рублей по курсу).
"Сейчас я отозвал доверенность, – цитирует отца баритона StarHit. – И мы верим, что на Новодевичьем кладбище появится тот памятник, какой нравится нам. В нем все мы, близкие, узнаем нашего Диму. Его создал скульптор Владимир Усов: есть ростовая фигура, есть бюст, который хотелось бы установить в Красноярске – в педагогическом училище – альма-матер Димы".
Родителей артиста во всем поддерживает его вдова Флоранc – недавно она с детьми Максимом и Ниной приезжала в Москву из Лондона для участия в благотворительном концерте памяти мужа.
Напомним, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Соединенном Королевстве 22 ноября прошлого года. Он завещал разделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске, на своей малой родине.
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