Композитор Бородин погиб в ДТП

Утром 29 октября в возрасте 52 лет в палате реанимации, не приходя в сознание, умер известный российский композитор Владимир Бородин, передает RT. Музыкант попал в жуткую аварию 28 октября, когда ехал с сыном и невесткой в Солнечногорск. На светофоре в их машину на полном ходу влетела фура. Родственники Бородина находятся в больнице в тяжелом состоянии. Композитор известен такими песнями, как "Поздний вечер в Сорренто" и "Сто дней до приказа".
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