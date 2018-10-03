Принц Гарри с любовницей обманул Меган Маркл
Принц от такой встречи резко побледнел. Как рассказали журналистам свидетели сцены, Гарри попытался избежать неловкой ситуации и проигнорировал девушку.
Однако Дженна нисколько не смутилась встрече. Девушка как будто только и ждала, когда сможет увидеть своего бывшего любовника. Коулман при виде принца расплылась в улыбке.
По данным Vanity Fair, Гарри с возмутительно неприличной скоростью пробежал мимо Дженны к столику, где его ждала жена Меган. Когда герцогиня Сассекская поинтересовалось у супруга, что произошло, он заверил любимую, что все в порядке.
The Duke and Duchess of Sussex will make their first official visit to Sussex on 3rd October.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 сентября 2018 г.
In West Sussex they will see the historic Sussex Declaration & open @chiuni Tech Park. In East Sussex they will visit the Royal Pavilion, @SurvivorsnetBtn & Peacehaven Youth Centre. pic.twitter.com/eDlyRUlSKs
Раньше Гарри уверял Маркл, что сумел сохранить дружеские отношения со всеми экс-возлюбленными. Принц даже пригласил на свою свадьбу Челси Дэйви и Крессиду Бонас. А вот Коулман, с которой у Гарри был роман в 2015 году, давно не замечали рядом с принцем.
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