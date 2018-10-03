Дочь Успенской ужаснула лысой головой и беззубым ртом
Взрослая дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на протяжении долгого времени живет за границей. Женщина занимается дизайном, рисует. Недавно с ней случилось несчастье. О нем рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Успенская. Артистка опубликовала несколько фотографий и видео, как стрижет дочь налысо.
"11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поведала Успенская.
Многочисленные подписчики пришли в ужас от вида Татьяны. Пока одни желали ей скорейшего выздоровления, другие выразили недоверие словам Любови Успенской. Некоторые фанаты заподозрили, что ситуация гораздо серьезнее, чем хочет показать артистка.
"Тунеядка доча, за счет мамули живет. С какого там велосипеда упала???? Жизнь загульная сгубила", "Наверно там проблема не в велосипеде и не в травме челюсти ,что то по серьезнее .Если пошли на такие кардинальные изменения .Здоровья вашей дочери ,и сил тебе Любочка", "Похоже истина где– то рядом , проблема глубже. Дай Бог терпение вам", "Психолога надо Танечке хорошего, как минимум зачем вы это выкладываете в сеть(((" – высказались пользователи Сети.
Муж очень подло поступил с герцогиней Сассекской
Вскрылись подробности интимной жизни мэтра
Покойница собрала сотни лайков и репостов
Ситуация продолжает ухудшаться