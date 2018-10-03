Новикова призналась в близости с Карцевым

Близкая подруга скончавшегося 2 октября заслуженного артиста России рассказала об их трогательных отношениях. Клара Новикова также поведала о закулисной стороне жизни Романа Карцева.

По словам артистки эстрады, ее коллега любил носить старые вещи. Например, хвастался купленными в 60-х годах прошлого века эстрадными туфлями, которые выглядели как новые. Юмористка отметила, что в жизни Карцев был внимательным, смешным, а в каких-то бытовых ситуациях даже беспомощным человеком.

Клара Новикова до сих пор не может поверить в случившееся и принять то, что друга больше нет в живых. "Ушел очень близкий мне человек. Я не могу говорить "умер"… Я называла его Ромусик. Был рядом много лет", – цитирует юмористку Пятый канал.

Актриса считает Карцева гением. Она вспомнила отправленное другу поздравление с днем рождения. "Я ему писала: "Рома, ты гений!" Он гениальный артист, он фантастический артист… Его юмор тонкий, острый. С его глазом. Он очень живой человек, создающий", – подчеркнула Новикова.

Воспоминаниями о совместной работе с Романом Карцевым поделился и Валентин Гафт. По его словам, у актера был "очищающий смех, который помогает жить". Он назвал Карцева явлением в искусстве.

По словам Гафта, Карцев оживлял телевидение, потрясающе владея репризой. "Был умным человеком и наивным, чистым. Я его очень любил, и мне горестно говорить об этом", — приводит слова актера НСН.

Гафт напомнил, что вместе с Карцевым снимался в фильме Эльдара Рязанова "Небеса обетованные". По словам актера, работать с Карцевым – "одно удовольствие".

Прощание с народным артистом России Романом Карцевым пройдет в Центральном доме литераторов 4 октября в 11:00. Об этом сообщила дочь артиста Елена Кассинская, передает РИА Новости. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, но в закрытом формате – будут только близкие Карцеву люди.

Напомним, что артист умер 2 октября в возрасте 79 лет от остановки сердца. Ранее он был введен в искусственную кому после инфаркта и пневмонии.