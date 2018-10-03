Малахов отдал истекающую кровью звезду "Дома-2" врачам

Дарья Друзьяк продолжает пожинать плоды своей сомнительной популярности, которая возросла после ее заявлений в том, что якобы была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь ждет от него ребенка. Женщина пришла на шоу Андрея Малахова, но так разнервничалась, что у нее началось кровотечение.

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