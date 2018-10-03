Ненасытная Гурченко бросила Кобзона из-за проблем в постели
На момент знакомства с Кобзоном Гурченко переживала период забвения – на главные роли ее не приглашали, и она перебивалась случайными эпизодами. И только роман, а потом и брак с Иосифом Давыдовичем вернули Людмиле Марковне былую славу.
Народ с упоением обсуждал, как 1 сентября Кобзон лично отвел дочку Людмилы Машу в первый класс, как помог приобрести квартиру для прежнего мужа – Александра Фадеева, чтобы она не разменивала общую, как помог перевезти ее родителей из Харькова в Москву.
Однако, прожив вместе три года, Кобзон и Гурченко расстались. Близкие Кобзона тогда говорили, что это его мать Ида Исаевна Шойхет повлияла на исход брака. Людмила Марковна, как известно, была невероятно любвеобильной женщиной, и союз с певцом для нее стал четвертым. Матери Кобзона она была не по душе...
Ида Исаевна делала все, чтобы разладить семейную жизнь – не позволяла оставаться наедине даже ночью, часто ложась спать между ними на кровати. В итоге секс между молодыми был урывками и крайне редко. Гурченко с этим не могла мириться – она не хотела воздерживаться и постоянно жаждала мужской любви.
Неустроенность половой жизни в итоге стала основной причиной развода. Но гордая Гурченко скрыла пикантные детали от общественности – ей легче было рассказать об измене артиста, который после этого прослыл главным ловеласом страны в глазах поклонников.
Позже Кобзон рассказал, как изменил жене с Татьяной Бестаевой. Актриса в это время была на съемках и попросила подругу присмотреть за дочерью. Вместо этого Кобзон с Бестаевой уехали встречать Новый год в Дом композиторов в Рузу. Сразу же нашлись доброжелатели, сообщившие Гурченко об измене. После этого певцу пришла телеграмма: "Горбатого могила исправит. Косточка". В ответ звезда получила послание от неверного мужа: "Каким был, таким и останусь. Горбатый". Косточка и Горбатый – семейные клички Гурченко и Кобзона. После этого пара и разошлась. Больше никогда они не общались и не встречались.
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