"Это безобразие!": разгневанный Петросян записал обращение

Юморист Евгений Петросян записал обращение к поклонникам и СМИ. По словам артиста, от его имени действуют мошенники.

Петросян попросил журналистов не обращать внимания на некого Сергея Лаврова, который от его лица делает громкие заявления для прессы. По словам артиста, мужчина говорит всякие небылицы про него, представляясь официальным представителем, а порой и его концертным директором.

"Я обращаюсь ко всем! Некий Сергей Лавров активно действует в СМИ от моего имени. Говорит всякие глупости, разводит "небылицы в лицах" и зачастую выдает информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни. Это безобразие! Поскольку СМИ им активно пользуется, я не сомневаюсь в том, что это так называемый "псевдоним", не скромно взятый у нашего министра иностранных дел, что тоже не делает этому самозванцу чести (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал раздосадованный Петросян в личном Instagram.

Юморист попросил представителей прессы и телевизионщиков впредь отказывать в публикации Лаврову, так как информация, которую он несет в массы, недостоверна. Также Евгений Ваганович поведал, что его адвокаты уже начали охоту за мошенником.

"Я призываю всех здравомыслящих людей обратить на это внимание и сказать этому человеку: "Нет!". Всякая нечесть, пользуясь событиями чужой жизни, особенно в трудный момент, старается поживиться. Или еще хуже, это псевдоним моих оппонентов. Они уже использовали в сетях имя Савелий Карташев и таким образом сливали выдуманную информацию", – резюмировала звезда эстрады.

Недавно Лавров сообщил журналистам, что на фоне скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко в разы подлетели расценки на их выступления. Мужчина представился организатором концертов и сообщил о внезапном буме популярности звездной четы. "Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы, как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна", – рассказал он.