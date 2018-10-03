В холодильнике Аллегровой нашли замерзшего народного артиста

Николай Басков дал откровенное интервью. Народный артист рассказал смешной случай, когда нечаянно закрылся в холодильнике Ирины Аллегровой.

Не секрет, что Ирина Аллегрова – не только востребованная исполнительница, но и первоклассная хозяйка. Артистка основательно готовится к праздникам и гостям. Одно из торжеств Ирина точно запомнит надолго. Во всяком случае, Николай Басков – точно.

"Однажды я приехал к ней в гости на какую-то вечеринку. Было много гостей. Ирина – потрясающая хозяйка и очень любит готовить. В ее доме шикарная кухня, дикое количество посуды, разных новомодных примочек. А ее холодильник – это полноценная комната с герметичной дверью и уходящими за горизонт полками", – рассказал "натуральный блондин", который до сих пор не понимает, как его занесло в холодные глубины этого внушительного атрибута любой кухни.

Так получилось, что Николай оказался запертым в холодильнике. "Я туда вошел, и дверь закрылась. И нет никакой возможности открыть ее изнутри. Сижу я в этой ледяной комнате, кричу. Естественно, никто меня не слышит. Мобильник там не берет", – поведал "золотой голос России".

К счастью, пока артист мерз в холодильнике, остальные гости заметили его отсутствие и бросились искать. "Народ за столом в гостиной заволновался: "Что-то больно тихо стало, кого-то не хватает..." Стали выяснять: "А Басков где? Он же не прощался?" Пошли меня искать и совсем было решили, что я тихо, по-английски свалил, но обнаружили мою обувь в прихожей", – сообщил Басков.

Наконец артиста нашли. По словам Николая, хозяйка дома сильно бранилась. "Как Ира ругалась на меня, не передать словами: "Как тебя угораздило?!" Оказалось, что, вообще-то, изнутри можно дверь открыть, но именно в тот день что-то там сломалось и заело. Полчаса я, босой и легко одетый, просидел в этом холодильнике. До сих пор холодею при мысли, что было бы, не найди они мои ботинки в коридоре", – цитирует Николая Баскова "Теленеделя".