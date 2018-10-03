"Задушить и сожрать по кусочкам": звезда "Дома-2" рассказала о планах на мужа
Виктория и Антон уехали отдыхать в Испанию, на Ибицу. Знаменитости ежедневно публикуют в соцсетях яркие фото и видео с курорта.
Судя по всему, отпуск парочки проходит не очень гладко. Романец внезапно рассказала поклонникам о наболевшем. "Иногда я готова его просто задушить ночью подушкой 👿. А иногда хочу сожрать прям вот по кусочку🤤 Странное такое чувство любовь 💕", – поведала экс-участница "Дома-2" в соцсетях, а после призналась возлюбленному в любви.
Поклонники предположили, что Виктория все еще злится из-за выходки Гусева. Мужчина обсуждал ее в переписке с бывшей женой Евгенией Феофилактовой. Примечательно, что экс-супруга Антона опубликовала скриншоты их диалога в Сети. В беседе Гусев жаловался на Романец, говорил, что не хочет детей от Вики по причине того, что та оскорбляет его сына Даниэля, у нее куча комплексов и душевной злобы.
"Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказываться в мой адрес, назвала Даниэля "выродком", "дауном", сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом", – сообщила Феофилактова после журналистам. По ее словам, Гусев все чаще задумывается о разводе.
Напомним, год назад Антон Гусев сыграл свадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, и эта любовная история далека от идеала. Звезды "Дома-2" ранее уже объявляли о разрыве, но потом мирились.
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