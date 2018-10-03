Поклонники в панике: пропала тяжелобольная престарелая мать Гузеевой

После того как актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала тревожный пост о тяжелом состоянии мамы, поклонники переполошились. Друзья и знакомые атаковали звезду звонками и сообщениями. И она была вынуждена удалить резонансную публикацию из социальных сетей – не до того ей сейчас, чтобы общаться с людьми.

Последний на сегодняшний день пост Ларисы в Instagram сделан еще 24 сентября. Тогда она выложила куст с ягодой и подписала: "Всем счастья! Душевной радости и любви! Спасибо и простите, если кого обидела".

После этого – уже 1 октября – ведущая "Давай поженимся!" опубликовала снимок, на котором запечатлена ее мама, лежащая на больничной койке. На соседней кровати – дочь звезды Ольга протягивает ей руку. "Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!" – написала актриса под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека. Гузеева явно была взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины Андреевны. И это сказалось на общем состоянии и настроении.

Но публикация вскоре пропала, и поклонники забили тревогу: что случилось, все ли в порядке с мамой? Народ в панике, судя по комментариям к остальным публикациям Гузеевой. "Здоровья мамочке и скорейшего выздоровления", "Как здоровье мамы?" – тревожится народ.

Как писали ранее Dni.Ru, у 59-летней Гузеевой с мамой в последние годы сложились очень близкие отношения. В 1997-м знаменитость забрала ее к себе в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости изрядно потрепала ей нервы. "Ты мое счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Все, что у меня есть, – твоими молитвами", – недавно публично обратилась к матери Гузеева.