Страдающий от боли Сафронов потерял надежду
В мае 2017 года Сафронов порезал указательный палец правой руки о консервную банку. Началось сильное воспаление, которое перешло с мягких тканей на кость. Дважды Никас ложился на стол хирурга, но все тщетно.
Живописец не сдавался. Он отправился в Южную Корею, где перенес еще две операции. Вернувшись в Москву, Никас вновь обратился к отечественным врачам, однако те развели руками и посоветовали нетрадиционные методы лечения. Потерявший надежду художник попробовал гирудотерапию – лечение пиявками.
"По мнению моего доктора, гирудин, который выделяют пиявки, рассасывает послеоперационные спайки. Это нужно, чтобы палец быстрее вернул свою полную двигательную функцию. Правда, я не ожидал, что все окажется так болезненно", – сообщил Сафронов журналистам.
По словам звезды, в тот момент, когда червяк присасывается, ощущения не самые приятные. К тому же после процедуры кровь из места укуса льется, не останавливаясь, еще сутки.
Сафронов отмечает, что это не самое страшное, через что ему уже пришлось пройти. В Корее открытую рану два раза в день промывали йодом и специальным составом. Живописец страдал от боли, однако от анестезии отказался. "Вот это было действительно больно, можно назвать даже адски. Я временами даже вскрикивал, слезы сами катились из глаз", – цитирует Никаса "7Дней.ru".
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