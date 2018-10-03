Раздавленный трагедией Винокур не может выйти на сцену

Юморист Владимир Винокур не может работать. Артист пережил личную трагедию, которая выбила его и колеи.

6 августа умерла его мама – Анна Юльевна. Ей было 96 лет. Владимир вспоминает, что просил родительницу держаться, не оставлять его, но ее организм не выдержал.

Трагедия подкосила звезду. Теперь он не может выходить на сцену и шутить. Скоро должен состояться юбилейный тур Владимира Винокура, во всю идет подготовка, но знаменитость не может собраться с силами. Артист впал в депрессию.

Каждое утро Владимира начиналось с завтрака у любимой мамы. Он даже поселил Анну Юльевну по соседству. "И сейчас я ничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду на работу", – поведала знаменитость.

Пережить горе артисту помогают родственники: жена Тамара, дочь Настя и внук Федор. Близкие уверены, что юморист вскоре придет в форму, ведь уже не раз его карьера висела на волоске.

После ДТП, в которое Винокур попал в Германии, врачи буквально собрали его по кусочкам. "Немцы хотели ампутировать ногу… Они вообще сказали, немцы, что вы не сможете работать по профессии, все равно одна нога будет короче. А наши ребята, военные врачи, они сложили меня по частям. Правда, пришлось лежать три месяца на спине. Выхода не было. Я же должен не потерять профессию, работать, другого не дано. Строителям можно было с палочкой быть, а артистам нет", – рассказал артист программе "Светская хроника" Пятого канала.