Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Прощание с Караченцовым Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Вторник 30 октября
Лента новостей
11:21
Поимка террористов в Татарстане попала на видео
11:14
Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль
11:05
На Урале девятилетний мальчик заживо сжег бездомного
10:58
Огромный питон устроил дебош в башкирском бутике
10:44
Пассажир чудом выжил при крушении Boeing в Индонезии
10:43
Как преодолеть страх потерять красоту с возрастом
10:38
В Подмосковье задержали угонщика машины пенсионера (видео)
10:30
В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди
10:14
Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"
10:03
Умер легендарный советский актер
09:58
Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
09:50
В России подскочат цены на бензин
09:29
В США застрелили известного рэпера
09:24
К "засветившемуся" на интимных фото Мамаеву подсадили незнакомца
09:22
В Башкирии молодой водитель насмерть сбил участников другого ДТП
09:16
ЕГЭ по истории станет обязательным
08:54
Бразильского футболиста убили после зверских пыток
08:49
В центре Киева произошел взрыв
08:38
После заморозков на МКАД столкнулись семь машин
08:22
Силуанов пообещал россиянам повысить налоги
08:00
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
22:00
Путин публично унизил напуганного Порошенко
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:32
Стриженова поразила невероятно длинной шеей
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
20:02
"Как страшно": съеденного раком Караченцова невозможно узнать в гробу
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:45
Ани Лорак затравили за парик и голую грудь
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:17
Располневшая жена Диброва подогрела слухи о беременности
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
19:00
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
18:55
Композитор Бородин погиб в ДТП
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:30
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
18:25
В музее Ростова произошло задымление
18:16
Киев атаковал Донбасс боевым дроном
17:59
Меркель получила удар после неожиданного ухода
17:58
Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
17:54
Горан Брегович и свадебно-похоронный оркестр выступят в Доме музыки
17:47
Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву
17:47
Караченцова похоронили рядом с Голуб
17:41
Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве
17:23
Завравшуюся Мазур разоблачили на "Пусть говорят"
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:14
Global Woman Forum пройдет в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:54
Кто поможет вкладчикам "Югры"
16:45
Малахов крупно подставил Первый канал и сбежал
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:26
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
12:08
Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых
11:56
Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
11:49
Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
11:43
Где обедать до конца октября
11:35
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
11:33
"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт
11:25
Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
Шоу-бизнес

Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
С недавних пор Елену Малышеву не узнать. Популярная телеведущая похудела на десять килограммов, сменила стиль и буквально преобразилась.
прочитано 4097 раз

Елена Малышева подобрала для себя новый образ, который взял свое начало в 20-х годах прошлого века. Особенно пришлась по вкусу телеведущей юбка-брюки. Малышева рассказала, что отправилась в ЦУМ, однако дело не заладилось.

ПО ТЕМЕ

"Не ваше!": Малышеву в детской кофточке попросили переодеться

Сексуальную Малышеву поставили на место

 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Все началось с того, что она накупила "много всякой всячины" и поняла, что не сможет справиться без специалиста. Тогда ведущая пригласила нескольких дизайнеров, но сработаться сними не смогла. Малышева объяснила: "Меня просто убивало требование бездумно довериться всем. Для меня это непросто. Я сложившийся человек, нравится это кому-то или нет. Мой образ, прическа, очки – это я, женщина-мать, врач-терапевт".

В итоге ее проконсультировала фешен-директор ЦУМа Алла Вербер. От общения с ней ведущая передачи "Жить здорово!" осталась под приятным впечатлением: "Алла просидела со мной несколько часов. Это была школа жизни. Она учила менять, сочетать кофты с брюками, брюки с юбками. И оказалось, что из трех кофт и трех брюк можно сделать 15 комплектов, совершенно не похожих один на другой! Когда я выходила к Алле в своих комплектах, она могла сказать: "Сейчас же это сними и больше не надевай!" 

Елена сообщила, что намерена продолжить свое преображение. "Когда-то в моей программе Александр Васильев советовал мне пригладить волосы и надеть очки с роговой оправой. Пока не знаю... Но главная цель сегодня – не поправиться! Тогда все перемены будут к лучшему!" – цитируют Малышеву "7Дней".

Автор: Наталья Аряева30 октября 2018, 09:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

567

комментарии

Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса

Шоу-бизнес

Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ
Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот
Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться
"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах

Одежда Примадонны вызвала жаркие споры
Спорт

Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"

Молодые люди работают вместе
Политика

Путин публично унизил напуганного Порошенко

Президент России поставил выскочку на место
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Роскошная пианистка потрясла нарядом

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru