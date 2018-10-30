Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот

Ирина Салтыкова произвела фурор среди поклонников. Популярная исполнительница, которая в свои "чуть за 50" может составить конкуренцию молодым красоткам, вышла на сцену в суперкоротком платье.

На своей официальной странице в соцсети Instagram Ирина Салтыкова опубликовала новую фотографию. Певица запечатлена поющей на сцене. Для выступления она выбрала ультракороткое черное платье с впечатляющим декольте и пышной трехъярусной юбкой, прикрывающей живот. Образ завершили эффектные босоножки с перьями.

Пользователи Сети пришли в восторг от провокационного образа артистки: "Ого!!👍🏻 ножки шикарные! Глаз не оторвать! Первый раз, это женщине говорю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная", "Кайф", "Это замечательно)", "....Сногшибательна...", "Ирусик ты принцесса😇 цёмки бомки тебя солнышко", "Ирина, как всегда сексуальна и роскошна!!!"

Впрочем, не все оценили наряд звезды по достоинству. Многие посчитали платье вульгарным. "Мне кажется перебор... это не ваше платье. Тити наружу, перья тоже", "Гипюр, воланы, перья и вываливающаяся грудь, это пошло", "Извините, но талия, под грудью, это уродует", "Мне кажется фото) немного) пошловатое) но вы как всегда прекрасны)))", "Кошмар. Скоро останутся глаза и сиськи", – расстроились фанаты.

Напомним, что Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных российских исполнительниц с 90-х, когда в клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" она демонстрировала великолепную фигуру в сексуальных нарядах. В 1996 году артистка стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".