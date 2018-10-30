С вдовы Марьянова из-за страшной болезни слезла кожа

Жизнь Ксении Бик – сплошная череда испытаний. Когда рядом был любимый муж, все переносилось легче. Однако уже год как Дмитрия Марьянова нет, и беды навалились снова.

Ксения Бик называет свою мать личным персональным ангелом. "Когда с трудом могла передвигаться, болела каким-то парапсориазом (100% моей кожи отсутствовало вообще!)‚ ломала позвоночник, болела этим же парапсориазом в 2016 году, когда положила Димку с тромбом, когда уехала в огромную и чужую Москву с Анфиской в рюкзаке, когда рыдала по ночами, весила 51 килограмм, не спала месяцами, не ела неделями, вкалывала себе каждый день баралгин, когда вечно выбирала самый тяжелый путь из всех предложенных – продолжать могу бесконечно... Во всех этих ситуациях мне помогала мама. Мамулечка! Мамочка! Бабон", – цитирует ее "Экспресс-газета".

"Дни.ру" обратились за консультацией к дерматологу, чтобы выяснить, почему с Ксении слезла кожа – не змея ли она? "Парапсориаз – тяжелое кожное заболевание, которое крайне трудно поддается лечению, – пояснил специалист. – Его симптомы проявляются в виде рубцов, сыпи. Часто, как в случае с Бик, возникают рецидивы. Вылечить его до конца почти невозможно. Многим пациентам с парапсориазом не помогают даже кортикостероидные (стероидные гормоны. – Прим. ред.) мази. В этом случае назначают противоопухолевые иммунодепрессанты".

Помимо болезней, девушку огорчает арест отца, Владимира Бика. В президентство Виктора Януковича он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а после госпереворота был отправлен за решетку по обвинению в госизмене. Бику грозит серьезный тюремный срок. По причине заключения он не смог попасть в Москву на похороны зятя. В середине октября его перевели под домашний арест.