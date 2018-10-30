Сменившая имидж Бабкина восхитила россиян

Певица завершила сибирский гастрольный тур со спектаклем "Калина красная". Поклонники увидели артистку в новом образе.

Вместе с труппой театра "Русская песня" Надежда Бабкина посетила Новосибирск, Омск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Нижневартовск и Сургут. Фотографии из тура она выложила на свою страницу в Instagram.

Кадры, сделанные помощниками певицы за кулисами и во время представления, привели поклонников Бабкиной в восторг. На время выступлений жгучая брюнетка стала блондинкой, надев парик.

Россияне считают, что новый имидж очень идет Надежде Бабкиной. "Как вам к лицу светлые длинные локоны! Может, перекраситесь в реальной жизни?", "Вам неплохо быть блондинкой", "Да, намного моложе", "Шикарная", "Вам так идут светлые волосы! Красота! Я сразу не узнала Вас!" – прокомментировали преображение певицы пользователи соцсети.

Отметим, из-за гастролей Надежде Бабкиной пришлось временно отказаться от участия в "Модном приговоре". На съемках последнего пула программы о стиле артистку заменила Екатерина Скулкина.

Ранее, изучив старые и новые фотографии Бабкиной, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев предположил, какие именно операции перенесла артистка. В частности, по мнению эксперта, могла быть выполнена эндоскопическая подтяжка лба, лица и шеи.