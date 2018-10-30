Особенная дочь Зейналовой стала деревом в школьном спектакле

Светлана Зейналова рада новому достижению своей дочери Александры, у которой диагностирован аутизм. Девочка сыграла в школьном спектакле.

Своей радостью Светлана Зейналова поделилась на страничке в социальной сети Instagram. Популярная телеведущая опубликовала фотографию и видео со школьного мероприятия. "Кто в какой роли – а моя Дерево! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 😂🙈😂🙈🙈 конкурс Сказки в нашей школе. Сама Александра на сцене, без тьютора, только при поддержке своего друга Кости и девочек класса – за что всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Все движения, конечно же, забыла от волнения – но это сейчас и не важно!" – сообщила Светлана.

Многочисленные подписчики поддержали Зейналову. "Невероятное достижение! Большая умница! Уверена, всё у Саши будет отлично в жизни!", "Очень рада за девочку ))))", "Молодчина", "У Вас с Сашей новое достижение, и это очень здорово!!! далеко не всем людям свойственно любить сцену и ваша дочка нормально держится и выступает", "Умница!!!", "Какое классное Дерево!!! И хорошая школа...", "Отличное дерево получилось – живое такое, веселенькое!!! Передайте Саше восхищения восторженных зрителей)🙌", – прокомментировали поклонники.

Ранее Зейналова говорила в интервью, что ее десятилетняя наследница посещает инклюзивную школу, в которой есть специальная программа для особенных детей. Телеведущая уточнила, что Александра учится с обычными детьми, однако иногда ей нужно больше времени для усвоения материала. А еще Светлана отметила, что одноклассники очень доброжелательно относятся к девочке.

Напомним, диагноз "аутизм" Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок ведущую. Светлана призналась, что не знала, как дальше с этим жить. Болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.