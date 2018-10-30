Пышка из "Дома-2" "избавилась" от ребенка

Саша Черно опровергла слухи о своей беременности. Звезда "Дома-2" разочаровала поклонников, объяснив, что они неверно истолковали намеки ее жениха Иосифа Оганесяна.

Шквал поздравлений со скорым прибавлением в семействе обрушился на Сашу Черно после того, как ее жених опубликовал в Instagram снимок УЗИ. В подписи под фото подписчики увидели намек на то, что результаты исследования принадлежат его невесте.

Однако выяснилось, что фанаты звезд реалити-шоу поторопились. Саша заявила, что пока беременеть не собирается. По словам Черно, ей предстоит пропить курс таблеток и сбросить пару десятков килограммов прежде, чем она решится завести ребенка.

"Нет, ребятки. Я не беременна. Мне в целом беременеть ближайшие месяца два нельзя. Нужно скинуть 10-15 килограммов и пройти курс лечения. Пополнение будет, будем работать над этим во время медового месяца на отдыхе", – написала Саша. Тем не менее она поблагодарила фанатов за то, что они радуются за нее с Иосифом и поддерживают их.

22 октября Саша Черно и Иосиф Оганесян подали заявление в ЗАГС. Церемония бракосочетания звезд телепроекта "Дом-2" назначена на 22 декабря, напоминает "Вокруг ТВ". К этому времени Черно планирует сбросить более десяти килограммов, а еще больше – после свадьбы. Саша подчеркивает, что намерена похудеть и только потом рожать.

Поклонникам звезда сообщает, что ее преображение не завершилось, а только набирает обороты. Саша благодаря косметологу приобрела четкий контур лица и скулы. Приятные черты в ее образ внесли длинные волосы и новый гардероб.

Иосифу Оганесяну тоже пришлось отвечать на многочисленные вопросы. "На данный момент мы не беременны", – написал участник телешоу.