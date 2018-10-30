Опубликовано фото голой Ходченковой с выпирающим животом
Светлана Ходченкова изменила своим сетевым привычкам. Если раньше ее Instagram представлял собой отчет о проделанной работе – фотографии и видео со съемочных площадок, - то теперь в микроблоге все чаще появляются весьма откровенные снимки.
Недавно актриса делилась кадрами из фильма, где играла стриптизершу. Видимо, с точки зрения Светланы, опыт оказался положительным, так что она решила продолжить в том же духе.
На последнем фото Ходченкова предстала без одежды. Актриса, лежа в постели, любуется видом на море. Но, видно, это не то море, на которое желала попасть Светлана. "Ты хотела на море?! Ты на море!" – подписала снимок она.
Ходченкова сейчас в Архангельской области. Она занята в спектакле "История любви. Комедия ошибок". В партнерах у Светланы – Петр Красилов, Анна Уколова и Дмитрий Малашенко, пишет "Вокруг ТВ".
Снимок поклонникам актрисы понравился, Ходченкову осыпали комплиментами. "Отличная фотография. очень стильно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Потрясающее фото, потрясающая Вы", "Света красавица", – пишут комментаторы .
Ранее "Дни.ру" сообщали, что снимок с актрисой Светланой Ходченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций среди подписчиков. Его опубликовала в Сети Марина Александрова.
Оказалось, что Александрова лишь проанонсировала продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок. На снимке Светлана Ходченкова в образе будущей мамы. "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят… Было весело", – подписала в шутку свой пост Александрова.
Поклонники отметили, что Светлане очень идет беременность. Однако в реальности у Ходченковой пока нет детей.
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