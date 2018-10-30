Зарубежные и отечественные знаменитости способны всегда найти повод, чтобы заставить говорить о себе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 октября 2018 года, в подборке "Дни.ру".



Беременной Маркл срочно потребовалась помощь врачей

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл ожидает первенца. Герцогиня очень обеспокоена своим здоровьем.

Будущая мать собрала команду из 19 медиков, которые будут пристально наблюдать за течением беременности. Врачи обязаны быть наготове 24 часа в сутки, чтобы по первому же звонку прибыть к Меган.

Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ

Сеть всколыхнуло архивное видео, на котором Алла Пугачева заявляет о своей второй молодости. Артистка в черных легинсах выступает на сцене.

В перерыве между песнями звезда решилась на признание. Подробности читайте на "Дни.ру".

"Видео из дурдома": Волочкова удивила поклонников странной пробежкой

На прославленную балерину Анастасию Волочкову вновь обрушился гнев пользователей Сети. Знаменитость опубликовала в личном микроблоге видеоролик, который многие раскритиковали.

Фолловеры отметили, что Волочкова показывает поклонникам напускную веселость, поэтому выглядит немного неадекватной. Кто-то даже порекомендовал ей обратиться к специалисту.

Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова рассказала, что полицейские пытались отыскать у нее запрещенные вещества. По словам девушки, несколько лет назад, когда она гуляла с дочерью возле дома, к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и начали надевать наручники.

После Екатерину и ребенка долго обыскивали в отделении. Теперь Сафронова думает, что стражи правопорядка действовали по наводке Кержакова. Скандал вокруг футболиста стал самой обсуждаемой темой на прошлой неделе, как и все последние новости шоу-бизнеса.

Пострадавший от таблеток Фадеев раскрыл детали своего похудения



Продюсер Максим Фадеев сделал заявление. Музыкант отметил, что не имеет отношения к рекламе таблеток для снижения веса.

Максим признался, что очень давно пробовал такой метод похудения, но остался очень недоволен. Из-за подобных препаратов у него начались проблемы со здоровьем.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА СЕГОДНЯ, 30 ОКТЯБРЯ, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.

