Пиар или любовь: что скрывают Лобода и Линдеманн

В Сети появилось видео, на котором запечатлена выписка Светланы Лободы. Певицу из больницы встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, и теперь заинтересованная общественность теряется в догадках, на самом ли деле у артистов роман или искусно созданный пиар.

Перенесшая операцию на почках Светлана Лобода выписалась из Боткинской больницы. Папарацци подкараулили артистку в тот момент, когда она выходила из дверей лечебницы в сопровождении солиста известной немецкой группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.

Как компетентно выяснил Super.ru, едва узнав о госпитализации Лободы, Линдеманн бросил все и поехал к артистке, однако его не пустили. В итоге Тилль и Светлана увиделись только на выписке.

Интересно, что из больницы пара отправилась не домой, а в ресторан. Там к Лободе и Линдеманну присоединилась старшая дочь певицы Евангелина. Судя по фото и видео, которые оказались в распоряжении издания, Светлану и Тилля было трудно не заметить обывателям. Дело в том, что артистов сопровождала свита. Если Лобода и Линдеманн хотели остаться незамеченными, то у них явно ничего не получилось.

Собственно, это обстоятельство и заставило некоторых фанатов заподозрить, что информация о романе Тилля и Светланы – обычный пиар. Якобы если бы у артистов действительно были чувства, они бы не стали так "светиться".

"Ну все , верим верим (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Интересно сколько ему заплатили???", "ну, блин) сколько же ему нужно было отвалить?) Человек с мировой популярностью)", "Постановка!", "Все-таки я склонна верить что это все для хайпа. Запланированные съемки..." – высказались сомневающиеся фанаты в комментариях к публикации. Другие восхитились и пожелали Лободе скорейшего выздоровления.

Напомним, что певица была срочно госпитализирована буквально накануне трех важных концертов в Москве. У Светланы обнаружились серьезные проблемы с почками, и ей была проведена операция.