Меган Маркл подписала с мужем странный договор о беременности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила с бывшим супругом, американским продюсером Тревором Энгельсоном, "договор о беременности" перед тем, как узаконить с ним отношения. Об этом рассказал их близкий друг в интервью одному из британских изданий.

В случае беременности Тревор должен был оплачивать Меган услуги персонального тренера и диетолога, чтобы она всегда была в идеальной форме – Маркл боялась, что рождение ребенка испортит ее карьеру. Кроме того, Энгельсон должен был нанять няню будущему ребенку. Маркл была решительно настроена, и Тревору ничего не оставалось, как согласиться. Договор был неофициальным, будущие супруги подписали его от руки.

"Разговор о договоре зашел, когда они планировали завести семью в ближайшем будущем. Меган знает, что в ее семье женщины склонны к полноте, потому всегда боялась набрать лишний вес. Особенно она беспокоилась, что это может повлиять на карьеру. Ведь каждый раз, когда Маркл набирает лишние килограммы, это отражается на ее лице. Она хотела быть уверена, что всегда будет готова к съемкам. Меган потребовала, чтобы у нее были личный тренер и диетолог во время беременности и после. Я уверен, что они обсуждали возможность нанять няню, но все внимание было направлено на ее здоровье и вес", – рассказал анонимный источник Daily Mail.

Маркл и Энгельсон познакомились в 2004 году, еще до того, как Меган приобрела популярность благодаря роли в сериале "Форс-мажоры". Они встречались шесть лет до помолвки в 2010-м. Спустя год состоялась небольшая свадебная церемония на Ямайке, куда были приглашены около 100 гостей. Однако вскоре отношения стали напряженными: Маркл уехала на съемки в Канаду, а Тревор продолжал жить в Лос-Анджелесе. Летом 2013 года они рассталась. В качестве причины развода бывшие влюбленные указали "непримиримые разногласия".