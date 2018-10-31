Больной раком актер впервые высказался о скандальном разводе

Важное заявление Андрей Гайдулян сделал на своей странице в Instagram. Актер из сериала "САШАТАНЯ" отрицает, что предал Диану Очилову.

Сложные отношения знаменитости с женой народ вновь стал обсуждать после того, как Очилова в программе "Звезды сошлись" рассказала о том, как якобы еще до развода поймала актера на измене. Бывшая жена Гайдуляна, которая поддерживала его во время лечения от онкологии, призналась, что до сих пор не может простить предательства.

Артист опубликовал селфи с новой возлюбленной – Александрой Урсуляк, которое было раскритиковано теми, кто поддерживает Диану Очилову. "Она была рядом в самый трудный период жизни. Как Вы могли так с ней поступить?", "Андрей, у Вас есть совесть?", "Будто подменили. Вас не узнать. Вы плохой человек, извините", – распекли Гайдуляна пользователи соцсети.

На этот раз Андрей, не комментировавший развод, молчать не стал и ответил фолловерам. Актер считает, что экс-супруга намеренно его очерняет.

"Ну не хочу я описывать всю правду наших отношений. Эта женщина хочет, а я не хочу, не могу, не имею права. Эта женщина не сказала, сколько и что я для нее сделал во время, до и после наших отношений. И я не скажу. Вы, мягко говоря, введены в заблуждение", – написал Гайдулян. Несмотря на комментарий актера, подписчики продолжили дискуссию о его отношениях с Дианой.