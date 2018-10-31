Звезда Голливуда ужаснула дряблым лицом

Американская актриса Натали Портман не на шутку напугала поклонников. Недавние снимки, сделанные папарацци, показали все недостатки лица 37-летней звезды. Похоже, она совсем перестала ухаживать за собой.

Журналисты поймали Портман во время прогулки. Актриса была в обычной серой футболке, джинсах и кроссовках. Однако пользователей смутила не одежда, а лицо актрисы. Они обратили внимание на провисшую кожу подбородка, расплывчатый овал лица и странные комки на щеках. Все эти недостатки, по мнению поклонников, старят звезду.

Некоторые пользователи предположили, что у Портман просто нет времени на то, чтобы следить за собой. Все силы уходят на воспитание двоих детей. Актриса принципиально не пользуется услугами няни.

Напомним, что Натали Портман вышла замуж за танцора Нью-Йоркского театра балета Бенжамена Мильпье в 2012 году. Они познакомились во время работы над фильмом "Черный лебедь" – Мильпье был хореографом. У пары двое детей – сын Алеф и дочь Амалия. Девочке недавно исполнилось полтора года.

В январе 2017 года журнал Vanity Fair опубликовал откровенные снимки Портман. Беременная звезда прикрыла обнаженное тело простыней. Кадры сделала известный фотохудожник Энни Лейбовиц.