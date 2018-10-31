Сразившийся с малолетками Галкин потерпел фиаско

Максим Галкин стал участником импровизированного баттла. Артист сражался с участником программы "Лучше всех" Первого канала.



Галкин опубликовал в личном микроблоге отрывок нового выпуска шоу. В гостях у телеведущего побывал мальчик Никита, который вызвал Максима на рэп-баттл.

"Но ты услышал звонок и по привычке побежал за парту. Я преподам тебе урок, но только после того, как проверю твое домашнее задание! Да, ты крутой рэпер, Никита, но до первого родительского собрания. Типа раунд", – зачитал Галкин сопернику.

Мальчик не растерялся и принял эстафету. "Максим, ты шутишь про мой возраст, но я не понял подкола. Я не начальная школа, я новая школа. Говоришь про домашнее задание? Но ты ведь сам его не учил. На баттле с Бастой ты читал текст с телефона. Шпаргалкин Максим", – уел подросток ведущего.

Пользователей Сети очень позабавило видео. Примечательно, что многие фанаты отдали победу молодому сопернику шоумена. По их имению, мальчишка раздавил Максима, видоизменив его фамилию. Некоторое фолловеры тоже включились в игру и принялись рифмовать ответы Галкину.

"ШпарГалкин Максим считает, что сам серьезный злодей, А на телеке в Баттл играет с толпой малолетних детей! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тебя хвалят Максим, ты умен и красив, но тебе уже не двадцать один...раунд)😜", "маму мою ты смешишь – не трынди , она не смотрет телек каждое воскресенье. Она крутая чика. Своими матерными панчами любого заткнет лихо. Это Я смотрю телек каждое воскресенье и смеюсь от удивленья 😂😂😂😂", "И это правда,программа крутая,и даже рэп иногда в ней читают😎Галкину Максиму большой привет,создателям программы большой респект😎", – писали в комментариях интернет–обыватели.