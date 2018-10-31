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Собчак впервые показала лицо сына

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в панике. Лицо ее сына Платона мелькнуло на видео в Instagram. Хейтеры грозят"сглазить" малыша.
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Поклонники тележурналистки до сих пор могли любоваться лишь детским затылком. Лицо малыша Собчак тщательно скрывала – видимо, переживала из-за возможного сглаза, который недобросовестные люди могут наложить на Платона.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Платон – сын Собчак и актера Максима Виторгана – скоро отметит свой второй день рождения. И только в одном из последних видеороликов ребенок повернулся на камеру, которую Ксения не успела отвести. Поклонники успокаивают маму, заверяя, что бояться нечего.

А вот злопыхатели в комментариях утверждают, что "теперь уж точно сглазят". Хейтеры, пользуясь моментом, запугивают Ксению: мол, ее ошибка выльется в большое несчастье, ей нужно обложить сына оберегами от сглаза.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Друзья семейства, видевшие Платона, утверждают, что ребенок развит не по годам. Он говорит гораздо лучше своих сверстников – причем как на русском языке, так и на английском. Мальчик с нанятым преподавателем изучает его как второй родной.

Напомним, недавно Ксения вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Первая программа – с Валерием Рашкиным", – сообщила она в подписи к видео.

Подписчики обратили внимание, что наряд якобы уж очень плотно сидел на Собчак. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что платье сильно "обтянуло" ее "расплывшуюся" фигуру. 

Автор: Андрей Евлампиев31 октября 2018, 19:11
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Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович

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