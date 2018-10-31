Больной Жуков после операции попал за решетку

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков предстал перед поклонниками в образе заключенного. Несмотря на решетку, отделяющую его от мира, настроение у артиста бодрое: он объявил о выходе нового клипа.

"От создателей лучших песен дискотек! Кинокомпания "Руки Вверх" и Сергей Жуков представляют. Самая долгожданная премьера этой осени! Драматический блокбастер "К черту эту гордость!", – с помпой анонсирует Жуков свое новое творение.

Актерский состав у нового клипа, как у кинокартины с большим бюджетом. В партнерах у Сергея – Марина Федункив, Михаил Галустян, Стас Костюшкин, Аскольд Запашный, Тарзан, Максим Киселев, Женя Искандарова и Анна Асташкина.

Дата официального релиза пока держится в секрете. Однако, судя по публикациям, которыми поделились Станислав Костюшкин и Женя Искандерова в своих микроблогах, съемки проходили во вторую неделю октября.

Сергей исполнил в клипе роль некоего Володи. Марина Федункив и Анна Асташкина – тети Любы и Светки, Миша Галустян – криминального авторитета Зазы Сухумского.

"Номинация "Как они вообще на такое согласились?" Самый мистический клип за всю историю "Руки Вверх"! Скоро! На всех гаджетах страны!", – иронизирует Сергей Жуков. И приводит слоган нового блокбастера: "В каждой женщине есть то, о чем лучше не знать никому..."

Напомним, летом поклонники культовой группы "Руки Вверх" переживали за Жукова. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления.

Многие стали выдвигать свои версии, почему певцу пришлось обратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие – с сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.

Как позже рассказал сам Сергей, он за кулисами ударился о металлическую конструкцию. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь живот. К врачам певец обратился поздно, потребовалась серьезная операция.