Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева

Вдова известного актера Спартака Мишулина приходит в себя после перенесенного инсульта. Ее дочь Карина винит во всем Тимура Еремеева, объявившего себя наследником артиста, и призывает самозванца покаяться.

Тимур Еремеев выступает в многочисленных ток-шоу, называя себя сыном Мишулина, и даже установил с помощью ДНК-теста свое родство со Спартаком Васильевичем. Однако семья актера – дочь Карина и вдова Валентина Константиновна – не раз заявляли, что результаты были подделаны.

Шумиха вокруг Спартака Мишулина негативно сказалась на здоровье его вдовы. Валентина Константиновна попала в больницу с инсультом К счастью, благодаря своевременной помощи врачей женщину не парализовало.

"Конечно, она еще не совсем оправилась. Но мы делаем все возможное, чтобы ее реабилитация проходила быстрее. Она дышит свежим воздухом, много времени отдыхает, мы ограждаем ее от нервной информации", – рассказала Карина.

Карина уверена, что вся информация, которую Тимур узнал о Спартаке Васильевиче, была взята из ее интервью. "Еремеев никак не хочет успокоиться. Видимо, еще не все заработал. Кому он что постоянно доказывает? Он уже нелеп и смешон. Боюсь за его психику", – сказала Мишулина изданию StarHit. Она призывает Еремеева остановиться и покаяться в своей лжи – и в том ущербе, который он нанес семье актера.

ДНК-тест, сделанный в студии ТВ, был сфабрикован – подтверждающие это документы у Карины на руках. В то же время, уверена дочь Мишулина, сценарий шоу буквально зазомбировал людей, поэтому теперь они не слышат правду. Зрителям интереснее растоптать законную семью, которая отстаивает честь любимого человека, а самозванца сделать героем, возмущается актриса. Судебные разбирательства пока не завершены.