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Пугачевой дали последний шанс

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Перемены в праздничных шоу на каналах российского телевидения не дали ожидаемого результата. После новогодней ночи, проведенной в компании Ольги Бузовой, зрители потребовали вернуть на экраны Аллу Пугачеву.
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Вадим Манукян уже не первый год борется против однообразия новогодних шоу на ведущих федеральных каналах. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме добился определенных результатов: Первый канал подошел к шоу, которые шли в его эфире в ночь на 1 января 2018 года, чуть более креативно, чем раньше.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Новые лица в концертах появились – но, к сожалению, качество их от этого не улучшилось, отметил Вадим Манукян. "Алла Борисовна! Приближается Новый год, мы уже успели за Вами соскучиться. Интересно, какой сюрприз Вы приготовили своим зрителям в этом году? Будут ли Ваши выступления снова только на "Первом канале" или Вы будете сниматься во всех новогодних эфирах основных каналов?", - обращается эксперт к Примадонне.

"Никогда бы не подумал, что скажу это спустя почти два года после новогодней истории с петицией, но я жду Вашего возвращения на экраны ТВ. После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными "цветами настроения" хочется уже чего-то более фундаментального, основательного и качественного. Все познается в сравнении. 1:0 в Вашу пользу", – признал Манукян.

Напомним, после новогодних эфиров 2018-го россияне писали о том, как "отплевывались" после просмотра этих шоу. В итоге в Сети вновь появилась петиция, а ее автор – думский эксперт – разразился гневным письмом в адрес телеканала "Россия 1". Вадим Манукян писал, что руководство телекомпании застыло где-то в далеком прошлом – и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хочет меняться.

Автор: Андрей Евлампиев31 октября 2018, 21:36
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