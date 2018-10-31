Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду "Дома-2" (видео)
Гнев Бородиной вызвал тот факт, что Оксана Ряска рискнула заговорить в то время, когда Ксения произносила пламенную речь. Ведущая и до этого не скрывала своего раздражения: ей не нравилось, что ее коллеги пытаются защитить участников с особыми жизненными обстоятельствами.
"Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которых нет родителей, у кого попа болит!..", – возмутилась Ксения. Оксана пыталась высказать свою точку зрения, но не очень удачно. "Что ты в параллели меня говоришь?!", – воскликнула Бородина, метко запуская планшет в участницу.
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