Меган Маркл взяла принца Гарри на поводок из-за встречи с любовницей

К визиту в графство, титул которого после свадьбы получили Гарри и Меган, оба хорошенько подготовились. Супруги выглядели великолепно.

Маркл появилась перед народом в кремовом пальто Armani, изящно обтягивающей бедра кожаной темно-зеленой юбке-карандаше от Hugo Boss и блузке ей в тон. Верхние пуговицы рубашки Меган предпочла оставить расстегнутыми, что придало образу сексуальности. Примечательно, что для долгой прогулки по старинному графству жена принца выбрала нюдовые туфли на довольно высокой шпильке.

Герцогиня Сассекская уверена, что всегда может опереться на мужа, поэтому не опасается надевать столь неудобную обувь. Принц Гарри нарядился не так эффектно, как его супруга. Для визита внук Елизаветы II выбрал светло-серый классический костюм и белую рубашку, а также коричневые ботинки с оригинальными синими шнурками.

Во время мероприятия Гарри не выпускал руку жены, а Меган, словно на поводке, водила его за собой. Поклонники пары сочли, что Маркл приревновала, узнав о недавнем инциденте с бывшей любовницей принца, пишет Daily Express.

Visiting the iconic Royal Pavilion in Brighton – which was transformed in the 18th century by King George IV from a modest lodging house to what it is today. #RoyalVisitSussex pic.twitter.com/2mc7ydMNut