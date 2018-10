Шубская довела до слез видео с меняющим подгузник Овечкиным

Шубская запечатлела мужа во время того, как он меняет подгузник их сыну Сереже. Семейное видео вызывает слезы умиления.

"Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники", – подписала она ролик. Так Анастасия отреагировала на смешной эпизод, когда Овечкин во время съемок для канала NBC4 Sports попытался поменять кукле подгузник, но уронил ее.

Такое забавное соревнование среди игроков "Вашингтон Кэпиталз" придумали телевизионщики. Капитан и форвард "столичных" Александр Овечкин отметил, что отцовство вызывает у него только положительные эмоции, и он с радостью проводит с малышом свободное время.

Когда кукла выпала из рук хоккеиста, присутствующие засмеялись. А новоиспеченный отец оправдался, что на самом деле все не так, и он умеет менять подгузники. Напомним, Овечкин и Шубская стали родителями 18 августа этого года.

CAPITALS DIAPER CHALLENGE: 24 hours until the #Capitals defend their #StanleyCup championship but not before the guys showed us their diaper changing skills! Can you guess who is not a father in the group? @nbcwashington pic.twitter.com/YK72BU4AsS