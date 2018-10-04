Онкобольная звезда "Дома-2" ушла от мужа с "голым задом"
Девушка победила крупноклеточную лимфому четвертой степени. В феврале текущего года ее состояние улучшилось.
"Болезнь отступила… Она может вернуться, а может и нет. Мне не сказали, что у меня четкая ремиссия. Просто сдала анализы, и мне сказали, что все хорошо", – цитирует Елену StarHit. Степунина рассказала, почему она все-таки рассталась с отцом Матвея Владимиром.
По словам звезды "Дома-2", разошлись они уже после ее выздоровления, но предпосылки были давно. Елена отметила, что, если раньше у них были ссоры и скандалы, то сейчас как у родителей общего сына отношения наладились, но не совсем.
"Иногда мы жестко ссоримся, чуть ли не до драк. А иногда стараемся дружить ради ребенка. Чтобы уйти спокойно, я решила оставить ему все. Сняла квартиру, отдала ему машину (он обещал мне за нее деньги, но пока не вернул)", – поделилась Степунина.
У Владимира проблемы с деньгами, поэтому материально муж Елене не помогает. "Денег на ребенка я не получаю за полгода, как мы расстались. Он мне дал 2700 рублей... Он сейчас не работает", – отметила девушка. По ее словам, содержать мужчину ей надоело, поэтому она решила подать на развод.
Как Владимир собирается платить алименты ребенку, она не представляет. При этом Степунина понимает, что им предстоят серьезные разборки. "Как муж он мне не подходит, как друг – да", – заключила экс-участница реалити-шоу.
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