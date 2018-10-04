Пугачева у гроба сообщила о болезни Жванецкого

Москва прощается с актером Романом Карцевым. В Центральный дом литераторов, где проходит гражданская панихида, приехали многие знаменитости. Неожиданно для всех у гроба появилась Алла Пугачева.

"Поверить в это невозможно. Да, мы знали, что у него болело сердце, но сердцу не прикажешь. Это не просто потеря – это кусок земли, жизни, атмосферы, которые покидают нас. Мы становимся беднее. Самое страшное, что артистов такой величины больше нет", – заплакала Пугачева.



"Их трое – Виктор (Ильченко, советский артист эстрады, театра и кино. – Прим. ред.), Рома и живой, слава богу, но тоже нездоровый Миша Жванецкий, – продолжила Примадонна. – Я его сейчас видела – он не может ничего говорить. Ладно... Ушел великий человек. Мы еще будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает". На этих словах Алла Борисовна захлопала, и зал ее поддержал.

Напомним, что Роман Карцев скончался на 79-м году жизни. Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий был шокирован известием о смерти друга. По его словам, артист болел давно, а теперь его мучения закончились. Официально причина смерти артиста не названа. Однако Карцев признавался, что лечился вместе с Михаилом Задорновым. "Я с ним лежал вместе в одной больнице в Москве. Я знал, что он очень болен", – рассказывал артист после смерти коллеги.



Роман Карцев – заслуженный артист РСФСР, народный артист России, актер Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал дуэтом с Виктором Ильченко. Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе "Вокруг смеха" известность получили юмористические номера "Авас", "Раки" и другие.

Похоронят его на актерской аллее Троекуровского кладбища столицы рядом с композитором Владимиром Шаинским. Правда, на похороны пустят не всех – по воле семьи они будут закрытыми. Об этом сообщила дочь актера Елена.