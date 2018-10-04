Сестра умершей звезды "Дома-2" разразилась отборным матом после фотосессии в гробу
Она начала развлекаться уже на похоронах сестрички – фотографировала ее в гробу, а потом не выдержала и запостила снимок в социальных сетях, сопроводив его лишенной смысла безграмотной подписью и смайликами. А когда журналисты справедливо заметили, что повод для хвастовства в интернете не тот и что лучше бы сестра сходила в храм и заказала панихиду за упокой души рабы божьей Полины, Вика разразилась отборной трехэтажной матерщиной, словно всю жизнь провела среди деклассированного быдла.
"Не знают уже какую **** (фигню. – Здесь и далее прим. ред.) написать, а это просто ***** (очень плохо), товарищи", – написала она на своей странице в Instagram, приложив скрин сайта с новостью про фотосессию, которую Вика устроила покойнице. Разумеется, не обошлось без смайликов – скорбящая Вика, как можно заметить, сопровождает ими все публикации о сестричке. Кстати, число подписчиков ее страницы выросло – на смерти родственницы она неплохо, выражаясь молодежным сленгом, хайпанула.
Хочется спросить возмущенную родственницу: а снимать сестру в гробу – это не *** (очень плохо)? А несуразные фразы на снимке покойницы в стиле "Все кто не смог с ней попрощаться" – это не *** (фигня)? С журналистов же какой спрос – они просто реагируют на актуальные события, выступая порой в роли санитаров и вскрывая гнойники.
Напомним, Полину Лобанову нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на севере Москвы. Накануне, как выяснило следствие, звезда "Дома-2" расслаблялась в ночном клубе. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Поэтому сразу возникла версия о передозировке запрещенными веществами. Хотя в итоге причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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